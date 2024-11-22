Ужасающая эскалация: Шольц оценил удар ВС РФ «Орешником» по Украине

сегодня в 16:15

«То, что Путин теперь также использовал ракету средней дальности для удара по украинской территории, является ужасающей эскалацией», — заявил Шольц.

Президент России Владимир Путин сообщил об ударе по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в четверг, 21 ноября. Это стало ответом на действия западных стран.

Он также отметил, что ПВО не спасает в таких ситуациях, поэтому население Украины планируется предупреждать для возможности эвакуации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что РФ не обязана была уведомлять об использовании таких ракет, но за полчаса до удара в США отправили сообщении в автоматическом режиме.