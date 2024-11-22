Ужасающая эскалация: Шольц оценил удар ВС РФ «Орешником» по Украине
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Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал удар ВС РФ ракетной системой средней дальности «Орешник» по украинскому предприятию «Южмаш» ужасающей эскалацией, сообщает «Газета.ру».
«То, что Путин теперь также использовал ракету средней дальности для удара по украинской территории, является ужасающей эскалацией», — заявил Шольц.
Президент России Владимир Путин сообщил об ударе по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в четверг, 21 ноября. Это стало ответом на действия западных стран.
Он также отметил, что ПВО не спасает в таких ситуациях, поэтому население Украины планируется предупреждать для возможности эвакуации.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что РФ не обязана была уведомлять об использовании таких ракет, но за полчаса до удара в США отправили сообщении в автоматическом режиме.