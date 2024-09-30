Бывшая российская журналистка Жанна Агалакова, которая уволилась с федерального телевидения после начала СВО и переехала в Париж, вновь привлекла к себе внимание. Она заявила, что не может быть счастлива. Оказалось, что экс-телеведущая страдает от угрызений совести из-за своей работы в России: по ее словам, она винит себя за «участие в этом промывании мозгов», сообщает aif.ru .

В своем последнем заявлении Жанна призналась, что каждое утро ее мучает чувство вины. Она описывает это как внутренний конфликт: с одной стороны, она рада, что живет во Франции, и у нее есть семья. Однако, как подчеркивает Агалакова, радость от жизни в Париже омрачает отсутствие достойной работы.

Но самым важным является то, что, по словам журналистки, ей крайне стыдно за Россию — это чувство преследует ее постоянно. Когда эмигрантка хочет узнать последние новости, то сталкивается со статусом России как «страны-агрессора».

Вместе с тем издание отмечает, что не похоже, чтобы Агалакову смущало то, что ее зарубежная недвижимость была приобретена за счет российских доходов. Более того, ее супруг, итальянский физик Джорджо Савона, также имеет опыт работы на российском телевидении. Жанна устроила его в парижский корреспондентский пункт в роли оператора. У них есть дочь по имени Алиса, родившаяся в 2002 году в Риме.

Это далеко не первое антироссийское «покаяние» Жанны Агалаковой, заметили журналисты. После начала СВО журналист Армен Гаспарян составил список известных личностей, которые покинули страну и регулярно осуждают Россию, находясь за границей.

Он также просил своих подписчиков выбрать лидера в номинации «Крысиные бега» в рейтинге беглецов, русофобов и предателей. Жанна заняла в нем пятое место.