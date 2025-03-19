Утратили суверенитет: глава Финляндии пожаловался на итоги войны с СССР

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в результате советско-финской войны страна не только потеряла 10% территории, но также утратила суверенитет и право принимать решения, сообщает «Царьград».

«Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли 10% нашей территории… Территории, где родились мои бабушки и дедушки, где родился мой отец. Так что если вопрос в том, должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ — однозначно нет», — сказал Стубб.

В сентябре 1944 года СССР и Великобритания подписали с Финляндией Московское перемирие, согласно которому страна уступала Советскому Союзу десятую часть своей территории и давала обязательство не участвовать во враждебных победителю коалициях.

Война длилась с 1941 по 1944 год. В соответствии с договором к СССР также отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережье Ладожского озера.