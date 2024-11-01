Неудачи ВСУ на фронте заставляют западные страны задуматься над идеей прекратить поставлять оружие Украине. Кроме того, сценарий возвращения Украины к границам 1991 года оказывается «все менее вероятным», сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию BBC.

В материале западного СМИ отмечается, что если президентом США вновь станет Дональд Трамп, то помощь украинской стороне может уменьшиться. В таком случае Белый дом может заставить Киев отказаться от претензий на части территорий в обмен на мирное соглашение с Москвой.

Репортеры издания также побеседовали с жителями Донбасса, который находятся на контролируемых ВСУ территориях. Люди выразили надежду, что в США к власти вновь вернется Трамп и конфликт завершится.

Между тем российские войска освободили населенные пункты Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка в ДНР.