Услышать людей: как сенаторы Нижегородской области проявляют себя в медиа

Рейтинг активности в медиа во втором квартале 2025 года в Нижегородской области с результатом в 8603,1 возглавил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, на втором месте — сенатор региона Ольга Щетинина с показателем в 4434,9, а на третьем — впервые Александр Вайнберг, его медиаиндекс с апреля по июнь составил 4269, сообщает pravda-nn.ru .

«Людей больше интересуют даже не конкретные действия представителей органов власти, а итог этих действий, которые выражаются в ценах на товары и услуги, состояние различных сфер жизни, защищённость и т. д.», — рассказал заведующий кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ Президентской академии Никита Шангин.

По его словам, сегодня медиактивность играет важную роль во взаимодействии властей и населения: в соцсетях или в ТВ-передачах политики могут ответить на вопросы людей, услышать обращения и предложения.

Еще одна причина вести такую работу — это эффективная коммуникация представителей власти друг с другом: иногда высказывание коллеги может стать инфоповодом для другого чиновника.