Ушаков: Трамп предлагал Путину рассмотреть возможность встречи с Зеленским

сегодня в 19:14

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский лидер Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи главы государства Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

По его словам, вопрос возможной встречи лидеров РФ и Украины обсуждался по телефону между Путиным и Трампом.

«И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность», — заявил Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос территорий и Запорожской атомной электростанции.

