Ушаков рассказал, будет ли вторая встреча Путина и Трампа

Ушаков: судьба второй встречи Путина и Трампа зависит от саммита на Аляске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на данный момент рано говорить о подготовке ко второй встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. В этом вопросе появится ясность только по итогам саммита на Аляске, пишет ТАСС .

Путин и Трамп уже прибыли в Анкоридж для проведения двустороннего саммита. Весь мир замер в ожидании этой исторической встречи и уже строит догадки, когда состоятся вторые переговоры в таком формате. Ушаков заявил, что говорить об этом можно будет только по итогам саммита 15 августа.

«Остается меньше двух часов до этого саммита, можно подождать», — сказал Ушаков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в Белом доме заявили, что изменился формат встречи Путина и Трампа. Лидеры будут общаться «три на три», а не «один на один», как заявлялось первоначально.