Ушаков: Путин обсудил с представителями США вопросы двусторонних отношений

сегодня в 05:32

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин обсудил в концептуальном плане с представителями США вопросы двусторонних отношений, сообщает РИА Новости .

По его словам, «вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях».

Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.

Самолет с дипломатом на борту прилетел в Москву около 22:36 мск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.

Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.

