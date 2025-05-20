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Ушаков: перевод во время разговора Путина и Трампа был последовательным

Перевод телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом был последовательным. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости .

«Перевод в ходе телефонных разговоров всегда последовательный, так было и в этот раз», — сообщил Ушаков.

Очередные телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 19 мая. Лидеры двух стран успели обсудить ряд важных тем, в том числе остановку боевых действий в украинском конфликте. Стороны обменялись мнениями на этот счет.

По итогу и Путин, и Трамп положительно оценили разговор. Позднее Трамп отказался вводить против России очередные санкции из-за перспективы дипломатическим путем решить украинский конфликт.