Ушаков: перевод во время разговора Путина и Трампа был последовательным
Перевод телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом был последовательным. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.
«Перевод в ходе телефонных разговоров всегда последовательный, так было и в этот раз», — сообщил Ушаков.
Очередные телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 19 мая. Лидеры двух стран успели обсудить ряд важных тем, в том числе остановку боевых действий в украинском конфликте. Стороны обменялись мнениями на этот счет.
По итогу и Путин, и Трамп положительно оценили разговор. Позднее Трамп отказался вводить против России очередные санкции из-за перспективы дипломатическим путем решить украинский конфликт.