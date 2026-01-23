сегодня в 04:57

Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти 4 часа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлились почти 4 часа, сообщает РИА Новости .

«Переговоры продолжались около четырех часов», — отметил он.

Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.

Самолет с дипломатом на борту прилетел в Москву около 22:36 мск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.

Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.

