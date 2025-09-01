Ушаков: об украинском конфликте говорили в кулуарах встречи ШОС в Тяньцзине

Вопрос украинского конфликта обсуждали в кулуарах встречи ШОС в китайском Тяньцзине. В американском Анкоридже на Аляске удалось добиться многих взаимных пониманий между Москвой и Вашингтоном, рассказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину, сообщает РИА Новости .

Встречи спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа с главой России Владимиром Путиным были основой его разговора с лидером США Дональдом Трампом. На основе этого политики договорились о следующих шагах.

Идею повышения уровня делегаций РФ и Украины обсуждали на встрече Путина и Трампа в Анкоридже. Путин в кулуарах саммита ШОС говорил со многими коллегами о договоренностях с Трампом на Аляске.

Встреча Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине. Ее проводят 31 августа и 1 сентября.