Ушаков: на встрече РФ, США и Украины в Абу-Даби мирный план не обсуждался

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в Абу-Даби прошла встреча представители спецслужб РФ и Украины, где обсуждались «щепетильные» вопросы, в том числе и обмен пленными, но не мирный план США. Видео интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Он уточнил, что на встрече в Абу-Даби был и «рояль в кустах». Так он обозначил нового представителя США, который сейчас занимается украинским конфликтом.

«Мирный план в Абу-Даби не обсуждался. Мирный план еще вообще по деталям ни с кем не обсуждался», — уточнил Ушаков.

Он напомнил, что мирный американский план по разрешению украинского конфликта в РФ видели, но он был передан по неофициальным каналам. Официально документ в Москву не присылали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.