«Урок Анкориджа»: лидер «Справедливой России» оценил итоги саммита

сегодня в 03:20

Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — За правду», заявил RT , что президент РФ Владимир Путин продемонстрировал американскому лидеру Дональду Трампу принципы настоящей дипломатической работы.

«Решение сложных международных проблем требует терпения, последовательных переговоров и постепенного прогресса», — подчеркнул политик, комментируя итоги встречи в Анкоридже.

Миронов отметил, что мгновенно разрешить такие затяжные конфликты, как украинский, невозможно, несмотря на возможные ожидания американской стороны. По его словам, важнейшим достижением саммита стало установление личного контакта между лидерами двух стран.

Политик также выразил уверенность, что стороны достигли некоторых значимых договоренностей, детали которых пока не раскрываются.