Упал на затылок: названа причина отсутствия лидера Бразилии на саммите в Казани

Глава Бразилии Лула не поехал на саммит БРИКС в Казань из-за падения на затылок

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 20 октября получил травму головы, упав на затылок. Из-за этого политик не полетел на саммит БРИКС в Казань, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал GloboNews.

Лула да Силва ударился затылком, когда упал. После этого у политика возникло «небольшое кровоизлияние в мозг» в лобно-височной области.

Лечащий врач бразильского президента Роберту Калил Филью заявил, что кровоизлияние в мозг Лулы да Силвы может усилиться в ближайшие дни. По словам медика, высокопоставленный пациент пока что будет оставаться под врачебным надзором.

По данным портала G1, после госпитализации 20 октября главе Бразилии наложили пять швов. Врачи посоветовали Луле да Силве воздержаться от длительных поездок на самолете в ближайшее время.