Уолтц заявил, что США могут ввести новые экономические санкции против России

«Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», — заявил он.

Ранее портал Axios сообщил о проведении США «закрытых переговоров» с Россией, направленных на разработку нового мирного плана, содержащего 28 пунктов, распределенных по четырем категориям: мир, гарантии для Украины, европейская безопасность и будущие отношения между сторонами и США.

Согласно данным зарубежных СМИ, план предусматривает в том числе передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, а также фактическую заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание российского статуса Крыма и Донбасса.

Также в мирном соглашении есть пункты о сокращении объемов американской военной помощи и численности украинских вооруженных сил, введение запрета на размещение иностранных войск на территории Украины и ограничение арсенала Киева оружием, не способным достигать территории России.

