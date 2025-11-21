Уолтц заявил, что США могут ввести новые экономические санкции против России
Постпред США при ООН Майк Уолц пригрозил новыми санкциями против РФ, сообщает РИА Новости.
«Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», — заявил он.
Ранее портал Axios сообщил о проведении США «закрытых переговоров» с Россией, направленных на разработку нового мирного плана, содержащего 28 пунктов, распределенных по четырем категориям: мир, гарантии для Украины, европейская безопасность и будущие отношения между сторонами и США.
Согласно данным зарубежных СМИ, план предусматривает в том числе передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, а также фактическую заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание российского статуса Крыма и Донбасса.
Также в мирном соглашении есть пункты о сокращении объемов американской военной помощи и численности украинских вооруженных сил, введение запрета на размещение иностранных войск на территории Украины и ограничение арсенала Киева оружием, не способным достигать территории России.
