Уничтоженный иранской ракетой Boeing E-3 Sentry ВВС США показали на фото
В соцсетях распространяются фото, на которых, как утверждается, запечатлен уничтоженный самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry. Инцидент связывают с недавними атаками Ирана на саудовскую авиабазу, сообщает RT.
На снимках виден бортовой номер, соответствующий американской машине, отмечавшейся на этой базе в течение последнего месяца.
Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, в результате ударов по авиабазе «Принц Султан» было повреждено несколько американских летательных аппаратов, включая самолет E-3 Sentry.
В ходе инцидента пострадали 12 военнослужащих США. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
