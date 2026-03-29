Уничтоженный иранской ракетой Boeing E-3 Sentry ВВС США показали на фото

сегодня в 13:15

В соцсетях распространяются фото, на которых, как утверждается, запечатлен уничтоженный самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry. Инцидент связывают с недавними атаками Ирана на саудовскую авиабазу, сообщает RT .

Фото - © соцсети

На снимках виден бортовой номер, соответствующий американской машине, отмечавшейся на этой базе в течение последнего месяца.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, в результате ударов по авиабазе «Принц Султан» было повреждено несколько американских летательных аппаратов, включая самолет E-3 Sentry.

В ходе инцидента пострадали 12 военнослужащих США. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.