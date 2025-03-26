Умеров подтвердил договоренности с США о безопасности судоходства в Черном море

Министр обороны Украины, член украинской делегации по мирным переговорам Рустем Умеров подтвердил договоренности с Вашингтоном об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, сообщает РИА Новости .

«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — отметил он.

Ранее сообщалось, что переговоры делегаций РФ и США состоялись 24 марта. Их продолжительность превысила 12 часов. За это время переговорщики трижды прерывались на еду и снова возвращались к обсуждениям.

В первом совместном заявлении Москва и Вашингтон сообщили, что в рамках урегулирования украинского кризиса договорились продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира. Также делегации обсудили вопрос безопасного судоходства в акватории Черного моря.