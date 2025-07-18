Ультиматум президента США Дональда Трампа о введении пошлин на российские товары через 50 дней дает РФ возможность использовать это время для укрепления своих позиций на дипломатическом и военном направлениях, сообщает «Царьград» .

Трамп недавно заявил, что если Россия не добьется прогресса в мирном урегулировании украинского кризиса в течение 50 дней, на российские товары будут введены 100% пошлины.

По мнению аналитиков CNN, такой ультиматум предоставляет Москве дополнительное пространство для маневра на дипломатической арене и позволяет использовать успехи в зоне специальной военной операции. В британском Королевском институте международных отношений отметили, что установленный срок дает России время для разработки альтернативного плана и попытки перехитрить Вашингтон.

Ранее Россия уже заявляла, что угрозы со стороны Белого дома не повлияют на ее внешнеполитический курс. В Москве подчеркнули, что достижение целей СВО важнее, чем одобрение со стороны Трампа.

Эксперты отмечают, что дальнейшее усиление давления со стороны США может только усложнить завершение конфликта.