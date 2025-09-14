Ульянов: Польша не готова к консультациям с РФ по инциденту с БПЛА

Министерство обороны Польши «не готово» получить консультации от Минобороны РФ по инциденту с БПЛА, сообщил Telegram-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, несмотря на отсутствие подробностей происшествия, «выводы уже сделаны» о том, что Москва якобы «хочет дестабилизировать ситуацию в Польше».

Он отметил, что это похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не хочет прояснять.

Ранее премьер-министр Туск заявил, что дроны были «российскими», но не предоставил публичных доказательств.

В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила никаких подтверждений причастности Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны ЕС и НАТО бездоказательными.