Ульянов: Польша не готова к консультациям с РФ по инциденту с БПЛА
Министерство обороны Польши «не готово» получить консультации от Минобороны РФ по инциденту с БПЛА, сообщил Telegram-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, несмотря на отсутствие подробностей происшествия, «выводы уже сделаны» о том, что Москва якобы «хочет дестабилизировать ситуацию в Польше».
Он отметил, что это похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не хочет прояснять.
Ранее премьер-министр Туск заявил, что дроны были «российскими», но не предоставил публичных доказательств.
В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила никаких подтверждений причастности Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны ЕС и НАТО бездоказательными.