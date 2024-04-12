Ульянов: Киев попытался перевести стрелки на Россию на заседании по ЗАЭС

Украина попыталась перевести стрелки на Россию в ходе обсуждения атак на ЗАЭС на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, рассказал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости .

Киевская сторона назвала атаку «российской операцией под фальшивым флагом», что, по словам Ульянова, звучало неубедительно.

«По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это „российская операция под фальшивым флагом“ и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно», — сказал он после заседания.

Россия потребовала созвать внеочередную сессию в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене после атак украинских беспилотников на Запорожскую АЭС. Ульянов отметил, что в ходе заседания было привлечено внимание «к опасным действиям украинской стороны на объекте». Москва вновь призвала Киев остановить удары по ЗАЭС.

Также представитель России добавил, что на Западе пока не готовы осуждать действия Украины. Даже в самом агентстве пытаются уйти от ответа о настоящих виновниках.