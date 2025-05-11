Украинским неплательщикам штрафов за уклонение от мобилизации грозят санкции

Власти Украины перешли к жёстким мерам в отношении лиц, уклоняющихся от мобилизации, сообщает Lenta.ru .

За неуплату штрафов за нарушение правил воинского учёта гражданам теперь грозит не только блокировка банковских счетов, но и конфискация имущества.

Через 15 дней после неуплаты штрафа наступает автоматическая блокировка всех банковских счетов и взыскание двойной суммы штрафа. Также возможен арест движимого и недвижимого имущества (включая автомобили, квартиры и ценные вещи).

Только в Полтавской области территориальные центры комплектования (ТЦК) вынесли 1,5 тысячи постановлений на 1 мая. Эта мера стала частью кампании по усилению мобилизационного режима, который власти проводят на фоне продолжающихся боевых действий.