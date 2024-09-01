Украинский политик прогнозирует потерю родины Зеленского
Депутат Рады считает возможной потерю Украиной Днепропетровской области
Депутат Рады Александр Дубинский считает возможной потерю Украиной Днепропетровской области после вторжения ВСУ в Курскую область, пишет РИА Новости.
«Если эта операция с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта — этого результата добиться не удалось. Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой», — предупредил он.
По мнению опального депутата, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, наступление ВСУ в Курской области представляет из себя лишь PR-акцию.
Владимир Зеленского — уроженец города Кривой Рог в Днепропетровской области
6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, захватив ряд населенных пунктов.