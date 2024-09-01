«Если эта операция с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта — этого результата добиться не удалось. Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой», — предупредил он.

По мнению опального депутата, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, наступление ВСУ в Курской области представляет из себя лишь PR-акцию.

Владимир Зеленского — уроженец города Кривой Рог в Днепропетровской области

6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, захватив ряд населенных пунктов.