Украинский экономист назвал назначение Белоусова «плохими новостями»

Перестановки в российском Министерстве обороны и предложение о назначении Андрея Белоусова на должность главы ведомства стали для Киева «плохими новостями», заявил украинский экономист Алексей Кущ, пишет РИА Новости .

Он предположил, что в России начинается наращивание военного производства, а «все идет в взвинчиванию динамики российского ВПК».

«Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», — написал Кущ.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на роль министра обороны страны. Этот человек, по мнению Куща, сыграл роль «в создании модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям».