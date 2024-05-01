Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

сегодня в 23:25

Российские силы ПВО ликвидировали вражеский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram .

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы региона. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Ранее БПЛА был сбит над Курской областью, где была объявлена опасность атаки беспилотников. Аналогичный сигнал поступил из Липецкой, Белгородской и Воронежской областями.