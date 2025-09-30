Украинских военных обвинили во вторжении в страну НАТО

Украинские военные незаконно проникают на территорию соседних стран во время отлова уклонистов, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на рассказ блогера. По словам молодого человека, называющего себя «проводником» сбегающих призывников, таким образом пограничники поймали украинца около села в Венгрии.

В соцсетях рассказчик позиционирует себя как человека, который занимается организацией незаконных пересечений границы Украины и помогает мужчинам, скрывающимся от всеобщей мобилизации.

В записанном видео он сообщил, что недавно украинская погранслужба поймала его клиента «под венгерским селом», после чего беглеца избили до переломов ребер. После этого уклониста увезли в родную страну.

«Помню, как вы все волновались <…> за пацыка, который вчера вышел на Венгрию и под венгерским селом его в****** (поймали — ред.) наши дэпээсушные (госпогранслужба Украины — ред.) псы. Почему они незаконно вторглись на территорию Венгрии — мне неизвестно, но я очень надеюсь, что в следующий раз приграничная служба Венгрии откроет огонь на поражение, когда увидит у****** в военной форме „Пиксель“ с автоматом. Сразу: „бэмс“ — и лох остался в поле», — рассказал проводник, которого цитирует крупное украинское издание.

Ранее в украинской прессе также обсуждались новости, что пограничники ловят уклонистов на территории Польше.

С февраля 2022 года на Украине действуют всеобщая мобилизация и военное положение.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.