Украинских уклонистов лишат водительских прав

Суды Украины будут лишать водительских прав уклоняющихся от мобилизации

Украинских уклонистов по иску военкомов через суды будут лишать водительских прав, пишет ТАСС .

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки через принимаемый закон наделят право подачи иска в суд на лишение права управления транспортным средством.

Версию документа распространил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Суд может отказать военкомам, если лишение прав повлияет на материальное положение уклониста, а также в связи с инвалидностью ответчика.