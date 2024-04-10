Украинских уклонистов лишат водительских прав
Суды Украины будут лишать водительских прав уклоняющихся от мобилизации
Украинских уклонистов по иску военкомов через суды будут лишать водительских прав, пишет ТАСС.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки через принимаемый закон наделят право подачи иска в суд на лишение права управления транспортным средством.
Версию документа распространил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
Суд может отказать военкомам, если лишение прав повлияет на материальное положение уклониста, а также в связи с инвалидностью ответчика.