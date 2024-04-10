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Украинских уклонистов лишат водительских прав

Суды Украины будут лишать водительских прав уклоняющихся от мобилизации
Политика

Украинских уклонистов по иску военкомов через суды будут лишать водительских прав, пишет ТАСС.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки через принимаемый закон наделят право подачи иска в суд на лишение права управления транспортным средством.

Версию документа распространил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Суд может отказать военкомам, если лишение прав повлияет на материальное положение уклониста, а также в связи с инвалидностью ответчика.