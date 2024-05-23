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Украинские военные с нацистскими татуировками обучались во Франции

Французы готовили украинских неонацистов на своей территории
Политика

Французские военные обучали украинских неонацистов в составе ВСУ на своей территории, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Mediapart.

На лице у одного из украинцев был вытатуирован символ СС — военизированного формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии нацистской Германии.

«Это трудно не заметить», — пишет агентство.

Украинца также открыто демонстрировали флаги со свастикой, изображения Адольфа Гитлера.