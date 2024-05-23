Украинские военные с нацистскими татуировками обучались во Франции
Французы готовили украинских неонацистов на своей территории
Французские военные обучали украинских неонацистов в составе ВСУ на своей территории, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Mediapart.
На лице у одного из украинцев был вытатуирован символ СС — военизированного формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии нацистской Германии.
«Это трудно не заметить», — пишет агентство.
Украинца также открыто демонстрировали флаги со свастикой, изображения Адольфа Гитлера.