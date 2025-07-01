Львовская областная военная администрация (ОВА) признала, что разрешала мужчинам выезжать за границу по документам с подписью императора Российской Империи Александра III. По данным властей, из 50 000 выехавших мужчин не вернулись 3,7% — то есть 1920 человек, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Ранее журналисты NGL.media провели расследование и выяснили, что Львовская ОВА согласовывала выезд мужчин за границу по обращениям от несуществующей общественной организации «Гуманитарная надежда нации». Последняя в своих документах использовала подпись Александра III и печать Газпромбанка, отмечал РБК.

По данным издания, в течение осени 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от «Гуманитарной надежды нации». В итоге восьмерым «подопечным» организации разрешили выезд за границу, причем минимум семеро из них больше не возвращались в страну.

На Украине с 2022 года действуют всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчинам в возрасте 18-60 запрещено покидать территории государства, за исключением ряда случаев.

