Украинская делегация останется в Эр-Рияде еще на один день

Делегация Украины останется в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, сообщает украинское издание «Общественное».

«Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США», — говорится в сообщении.

Делегации двух стран встретились утром 24 марта, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Переговоры Вашингтона и Москвы длятся более 10 часов и трижды прерывались, чтобы все переговорщики могли поесть. После приема пищи все члены делегаций возвращались к обсуждениям.

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела переговоры с коллегами из США 23 марта, но не стала возвращаться в Киев.