Во главе Украины сегодня, как и 300 лет назад, стоит предатель, который не слушает своих граждан и ведет страну на погибель, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

Российское государство в своей истории совершило ряд побед, которые стали символами героизма и патриотизма. Среди них – победа в Полтавском сражении в период Северной войны, длившейся более 20 лет. Этот успех стал переломным в войне и причиной заката господства Швеции в Европе.

Победа под Полтавой не только вернула России исконные русские земли и укрепила позиции нашего государства на берегах Балтийского моря, но и закрепила за государством статус империи. Но большие победы даются отнюдь не легкой ценой.

Российской историографии хорошо известно имя Мазепы, ставшее нарицательным. Гетман Украины предал Петра I, который боролся за интересы Родины и каждого русского человека.

«Нельзя не напомнить, что после перехода на вражескую сторону, Мазепа, понимая свою проигрышную позицию, писал Петру I о готовности выдать Карла ХII и информацию о нахождении его армии. Сейчас Мазепа, как и другие предатели, стал национальным героем Украины. Украинским школьникам гетмана преподносят как борца за справедливость и свободу», - сказал эксперт.

По словам политолога, даже сине-желтый флаг напоминает о предательстве гетмана и его переходе на сторону Карла XII. Полотно было даровано королем при переходе гетмана на его сторону в ходе Полтавской битвы. Сам флаг и по сей день напоминает цвета флага Швеции. Эта схожесть подчеркивает историческую покорность Украины перед европейскими державами. При этом Украина считает сине-желтый флаг символом независимости своего государства.

«Сегодня наши страны вынуждены вернуться к испытаниям прошлого, уроки из истории извлечены не были. Перед Россией же снова встала задача исторической важности – защитить свой суверенитет и свою идентичность», - добавил Халилов.