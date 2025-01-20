Украина вряд ли станет разменной монетой на переговорах РФ и США – политолог

Во время переговоров между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Украина с высокой долей вероятности не станет разменной монетой, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Что касается переговоров между Трампом и Путиным, Украина, скорее всего, не станет разменной монетой. Однако конфликт будет заморожен: США дадут определенные команды для остановки боевых действий, чтобы установить контроль над ситуацией. Возможно, будут определены хотя бы базовые условия мирного сосуществования, если не конкретные границы», – сказал Косоруков.

Он пояснил, что американцам невыгодно усиление российской армии, ядерной триады, размещение ядерного оружия в Калининграде или в Белоруссии.

«Такие сценарии ведут в тупик, из которого путь только к ядерной войне, а это совершенно невыгодно США. Трамп, как бизнесмен, понимает необходимость свернуть с этой дороги. Уже сейчас можно увидеть сигналы: Зеленского не хотят видеть на инаугурации Трампа, в США уже подсчитали затраты на Украину, и вопрос об их целесообразности открыт», – отметил политолог.

Косоруков указал на то, что нет отчетности, куда ушли сотни миллиардов долларов и этим займутся. Киеву, в частности, помогали не только США, но и Европа, а также списывали кредиты.