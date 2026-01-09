Украина включила программы 1Св перечень «угроз безопасности»

сегодня в 22:06

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала перечень программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которое с 9 января запрещено к использованию в стране, сообщает РБК .

Согласно опубликованным данным, в перечень включены такие популярные продукты, как «1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие», «1С: Торговля и склад», а также «1С: Зарплата и кадры».

Ведомство ссылается на указ президента Украины о персональных санкциях против ООО «1С», принятый в 2024 году.

Власти заявляют, что создание такого списка — это системный шаг для защиты государственных информационных ресурсов и критической инфраструктуры от киберугроз, включая шпионаж и диверсии.

