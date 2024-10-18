Украина вернула тела 89 убитых российских военных

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Россия и Украина обменялись телами убитых по формуле «89 на 501»

Россия и Украина впервые с августа провели обмен телами погибших военнослужащих. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что Москва вернула себе 89 тел убитых, Киев — 501 тело, сообщает РБК .

Ранее о произошедшем обмене убитыми сообщило украинское издание «Суспильне».

В последний раз Россия и Украина менялись телами погибших бойцов в начале августа. В рамках обмена российская сторона вернула 38 тел, украинская — 250.

В конце мая между Киевом и Москвой также произошел обмен телами погибших военных. России возвратили 45 тел, Украина взамен получила 212 тел.