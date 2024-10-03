Украина разрешит своим беженцам не декларировать помощь от иногосударств

В ближайшее время на Украине планируют рассмотреть во втором чтении законопроект налоговой службы, согласно которому украинские беженцы смогут перестать декларировать финансовую и иную помощь от иностранных государств, сообщает издание «Политика Страны» в Telegram .

В тексте законопроекта говорится, что налогоплательщики за 2022 и 2023 налоговые годы, а также за следующие налоговые годы вплоть до окончания или отмены военного положения на Украине смогут не декларировать оказанную помощь за счет бюджетных средств иностранных государств для граждан, которые обратились за временной защитой.

Если данный законопроект будет одобрен Радой, то все ранее выданные предписания налоговой будут отменены. Речь о предписаниях, которые касаются вышеуказанной помощи людям от иностранных государств.

При этом законопроект не будет распространяться на тех, кто обязан декларировать доходы по Налоговому кодексу. В число таких людей попадают украинские чиновники.