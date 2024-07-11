Численность королевских войск составляет около 75 000 человек, цитирует представителя оборонного ведомства RT.

Военный чиновник указал, что Лондон поставами оружия Киеву ослабил армию страны.

«Мы видели не только самую маленькую армию со времен Наполеона, мы видели, как каждый пятый военный корабль Королевского флота был сокращен за последние 14 лет, 200 самолетов Королевских ВВС», — отметил Поллард.

Ранее на саммите НАТО страны-участники договорились о поддержке Украины на её пути к «необратимому членству» в альянсе.