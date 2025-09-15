Украина прекратила языковые патрули из-за нехватки финансирования

Языковой омбудсмен страны Елена Ивановская объяснила, что данная программа была ликвидирована из-за недостатка денежных средств.

«Государство сегодня вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому не имеет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ. В таких условиях введение механизмов контроля, в частности, языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию», — добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не будет наделен статусом государственного. Он акцентировал внимание на том, что украинский язык остается единственным государственным языком в стране.