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ЕС могут обязать содержать ВСУ с 2026 года

Киев предложил Евросоюзу с 2026 года взять на себя финансирование украинских вооруженных сил. Идея, прозвучавшая на встрече G7, получила поддержку в западных экспертных кругах, включая влиятельный совет по международным отношениям (CFR), сообщает «Царьград» .

Министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании G7 призвал страны ЕС начать системное финансирование ВСУ с 2026 года. Он предложил распределить расходы пропорционально военным обязательствам стран перед НАТО.

По мнению аналитика CFR Макса Бута, Европа может рассматривать такую помощь как часть собственных оборонных расходов, особенно на фоне возможного сокращения поддержки со стороны США. Он ссылается на расчеты Кильского института, по которым странам ЕС придется удвоить помощь Украине — до 82 млрд евро в год.

Эксперты подчеркнули: с экономической точки зрения инвестиции в украинский ВПК могут быть выгодны из-за дешевой рабочей силы.

Политолог Елена Панина выразила сомнение, что вложения будут компенсированы в привычном смысле.

«Украина вряд ли вернет деньги или принесет прибыль, а военная продукция, способная представлять угрозу, может быть оперативно уничтожена», — заключила политолог.