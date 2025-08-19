Украина пообещала США масштабные закупки оружия

сегодня в 01:34

FT: Украина купит оружие у США на 100 млн долларов

Согласно конфиденциальным документам Financial Times , во время встречи в Белом доме украинская сторона предложила масштабный план военно-технического сотрудничества с США.

В обмен на гарантии безопасности Киев готов закупить американское вооружение на 100 млрд долларов, причем финансирование должно частично осуществляться за счет европейских партнеров.

Отдельным пунктом переговоров стало соглашение о создании совместного производства беспилотников на 50 млрд долларов. Проект предполагает передачу технологий и размещение заказов на украинских оборонных предприятиях.

По данным источников FT, это должно помочь Украине не только восполнить собственные потребности, но и выйти на международные рынки вооружений.