Украина пообещала США масштабные закупки оружия
FT: Украина купит оружие у США на 100 млн долларов
Согласно конфиденциальным документам Financial Times, во время встречи в Белом доме украинская сторона предложила масштабный план военно-технического сотрудничества с США.
В обмен на гарантии безопасности Киев готов закупить американское вооружение на 100 млрд долларов, причем финансирование должно частично осуществляться за счет европейских партнеров.
Отдельным пунктом переговоров стало соглашение о создании совместного производства беспилотников на 50 млрд долларов. Проект предполагает передачу технологий и размещение заказов на украинских оборонных предприятиях.
По данным источников FT, это должно помочь Украине не только восполнить собственные потребности, но и выйти на международные рынки вооружений.