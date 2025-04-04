Украина подтвердила, что Россия соблюдает перемирие на Черном море

С момента объявления договоренностей о перемирии на Черном море Россия ни разу не наносила удары по портовым объектам Украины, заявил спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он также утверждает, что российские корабли второй день не выходят в это море, сообщает «Страна.ua» .

«По факту, главное требование, что касалось недопущения обстрелов гражданской портовой инфраструктуры, то они не происходили», — заявил Плетенчук.

На днях спикер Военно-морских сил Украины также сообщил, что перемирие на Черном море необходимо оформить отдельно, подписав юридические документы. В них, по его словам, должны быть закреплены условия прекращения огня на этом участке фронта.

Россия и США обсуждали 30-дневное перемирие на Черном море во время переговоров в Эр-Рияде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за возобновление «зерновой сделке» в новом формате.

Вместе с тем Минобороны России сообщало, что Украина регулярно нарушает энергетическое перемирие и атакует энергообъекты на территории РФ.