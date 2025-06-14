Украина осталась ни с чем: США перебросили системы ПВО на Ближний Восток

Хегсет заявил о переброске американских систем ПВО с Украины на Ближний Восток

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о передислокации систем противодействия дронам с украинского направления на Ближневосточный театр военных действий, сообщает URA.ru .

В эфире Fox News Хегсет рассказал, что вопрос о переброске этих систем на Ближний Восток прозвучал в его адрес на слушаниях в Конгрессе, и он ответил убедительно.

«Я ответил: „Да, перебросили“. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру, потому что сегодня в обороне ландшафт другой», — подчеркнул глава Пентагона.

Речь идет о партии из 20 тыс. ракет-перехватчиков, первоначально предназначавшихся для Украины. В Пентагоне объяснили этот шаг необходимостью защиты американских сил из-за обострения ситуации в регионе.

Киев выразил разочарование данным решением, однако в Вашингтоне подчеркнули приоритетность ближневосточного направления в текущих условиях.