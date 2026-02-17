Переговорная позиция Киева перед встречей с делегациями РФ и США в швейцарской Женеве ухудшилась на фоне разногласий с Вашингтоном и появившегося хаоса внутри государства. Об этом Газете.ru рассказал политолог, американист Малек Дудаков.

На Украине начался хаос как из-за негативной ситуации в зоне конфликта, так и в связи с веерными отключениями света во всем государстве. Переговоры с Вашингтоном у Киева зашли в тупик, отметил собеседник издания.

В течение последних месяцев Украина пыталась торговаться с Соединенными Штатами. Страна просила дать ей гарантии безопасности и деньги, в частности, для организации выборов, добавил политолог.

По мнению Дудакова, в этой ситуации офис президента Украины не сможет протянуть долго. Вероятно переговоры в Швейцарии продемонстрируют, насколько слаба нынешняя позиция страны.

