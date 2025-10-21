Украина допустила начало реальных мирных переговоров с Россией в 2026 году

По данным украинской разведки, в 2026 году между Украиной и Россией могут начаться реальные мирные переговоры. Такое мнение высказал советник главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет «Царьград» со ссылкой на «Новости. Live».

По словам Скибицкого, в начале 2025 года существовали определенные основания полагать о скором завершении конфликта, однако в настоящее время Россия демонстрирует иные намерения.

«В начале 2025 года действительно были определенные предпосылки для завершения войны до конца года, однако по состоянию на сейчас РФ хочет продолжать войну, чтобы захватить больше территорий Украины», — заявил Скибицкий.

Советник ГУР подчеркнул, что на данный момент предметные переговоры, направленные на прекращение войны, видятся возможными лишь в следующем году. При этом важную роль в организации таких переговоров играет деятельность украинских политиков.

Также стоит отметить, что в Госдуме допускают возможность совместного перелета президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на переговоры, которые планируются в Венгрии.

