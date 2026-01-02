Украина назовет улицу именем убитого символа Майдана

В правительственном квартале столицы Украины, неподалеку от Мариинского дворца и здания Верховной рады, появится улица, названная в честь бывшего спикера парламента и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия, застреленного в августе 2025 года, сообщает ТАСС .

Решение было одобрено по результатам общественного опроса на платформе «Киев Цифровой», где его поддержали 57% участников.

Андрей Парубий, занимавший ключевые государственные посты после событий 2014 года, является одной из самых неоднозначных фигур новейшей украинской истории. Западные эксперты неоднократно связывали его имя с руководством снайперами во время событий на Майдане, а также с причастностью к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

В 2018 году Россия внесла его в санкционный список.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.