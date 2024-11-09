Украинские силы ПВО перенаправили дрон в дом посла Эстонии Аннели Кольк в Киеве, а когда боеприпас взорвался, хотели переложить всю ответственность на Россию, сообщает «Царьград» .

Украинская пресса начала раскручивать историю о том, что попавший в киевскую многоэтажку дрон на самом деле принадлежит России. Якобы в результате взрыва пострадала квартира посла Эстонии Кольк, но на самом деле все было не так.

Через какое-то время Кольк вышла на связь и сообщила, что 7 ноября, когда дрон Украины попал в многоэтажку, она вместе с мужем находилась в бомбоубежище и ее жилье не пострадало. Об этом Кольк сообщила журналистам ERR.

В результате взрыва беспилотника никто не пострадал. На верхних этажах дома, куда врезался дрон, в момент происшествия никого не было.