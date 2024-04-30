Украина наказала 15 тыс солдат за отказ исполнять приказы

Около 15 тыс солдат украинской армии получили дисциплинарные наказания за отказ исполнять приказы или самовольное оставление военной части, сообщает ТАСС .

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук отметил, что об этой категории солдат мало кто говорит. Они получили дисциплинарные наказания уже будучи военнослужащими.

Однако основной проблемой является то, что среди этих людей мало кто хочет вновь брать оружие в руки.

Эти солдаты нигде не задействованы и нигде не служат. Некоторые из них неофициально работают.