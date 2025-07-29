Украина может политически измениться до истечения срока Трампа

Внутриполитическая ситуация на Украине может измениться раньше, чем истечёт 10–12-дневный срок, установленный Дональдом Трампом для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС .

Несмотря на сокращение изначально заявленного американским лидером Дональдом Трампом периода на урегулирование конфликта с Россией с 50 до 10–12 дней, эксперт полагает, что главные события развернутся именно внутри украинской политики.

«Решение о сужении полномочий независимых антикоррупционных структур способно подтолкнуть Украину к серьезным изменениям ещё до завершения официального президентства Владимира Зеленского»,— пояснила Кнайсль. Она подчеркнула, что такие трансформации станут результатом внутренней динамики ситуации, связанной с политическими изменениями в Верховной Раде и требованиями общества относительно прозрачности власти.

Однако экс-дипломат также высказала сомнения касательно перспектив скорого достижения прогресса в межгосударственных отношениях России и Украины. Позиции сторон остаются полярными даже после предварительных встреч в Стамбуле, где основное внимание уделялось гуманитарному направлению, включая возвращение пленных и тела погибших военных.

На фоне происходящих событий возможность проведения встречи на высшем уровне представляется Кнайсль маловероятной ввиду продолжающихся ударов по российским территориям.