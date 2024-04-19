Украинским властям стоит внимательно взвешивать свои действия и слушать рекомендации своих «старших товарищей». Игнорирование призывов США может привести к непредсказуемым последствиям и усугубить ситуацию. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

Ранее стало известно, что Украина проигнорировала просьбу США не наносить удары по РФ.

Несмотря на настоятельные рекомендации со стороны Соединенных Штатов, украинское руководство продолжает игнорировать запрос не наносить удары по территории РФ. По словам политолога, официальных указаний о прекращении огня ожидать бессмысленно, так как это станет сильным деморализующим фактором для ВСУ. Хотя в данный момент и отмечается снижение интенсивности атак, но Штаты остаются недовольны подобным поведением «несговорчивого партнера».

«В крайнем случае, подобное поведение действительно может привести к ухудшению отношений между двумя странами, и Украина останется без важного союзника. Игнорируя рекомендации Вашингтона, Украина рискует тем, что США могут урезать финансирование. К примеру, Палата представителей еще не одобрила законопроект об оказании финансовой помощи Украине, и вряд ли одобрит его в нынешнем виде, учитывая его многострадальную историю и текущий фокус внимания на Ближний Восток», - сказал Федоришин.

В итоге Украина может потерять благосклонность союзников и финансовую поддержку. Это серьезно ударит по экономике страны и ослабить ее позицию на фронте.