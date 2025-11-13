Украина исчерпала запасы зенитных ракет и просит Грецию передать ПВО

сегодня в 23:56

Зеленский срочно вылетает в Афины за системами ПВО Patriot и истребителями

Владимир Зеленский совершает экстренный визит в Афины с целью запросить у Греции передачу двух зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2, сообщает новостной портал Рronews.

Как указывает издание, Украина практически полностью исчерпала запасы зенитных ракет, в частности для систем ПВО Patriot.

При этом шансы на положительный ответ оцениваются как невысокие — Греция использует эти комплексы для защиты Афин, Салоников и воздушного пространства Фракийского моря от потенциальных турецких атак.

Ранее местные СМИ анонсировали визит Зеленского, но не раскрывали его цели. Официального подтверждения от сторон пока не поступало.

