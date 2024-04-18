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Украина игнорирует просьбы США прекратить удары беспилотниками по территории РФ

Политика

Украина игнорирует просьбы представителей США прекратить наносить удары беспилотниками по территории России, сообщает ТАСС.

Британский журнал The Economist сообщил, что в Белом доме обеспокоены действиями Киева. Украина пытается вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы.

США рекомендует Украине сменить тактику, но Киев не прислушивается к советам. Однако в последнюю неделю Киев воздерживался от атак на объекты российской нефтяной промышленности.

Также представители США расходятся во мнении в вопросе того, какую тактику стоить применить Киеву.