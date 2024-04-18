Украина игнорирует просьбы США прекратить удары беспилотниками по территории РФ
Украина игнорирует просьбы представителей США прекратить наносить удары беспилотниками по территории России, сообщает ТАСС.
Британский журнал The Economist сообщил, что в Белом доме обеспокоены действиями Киева. Украина пытается вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы.
США рекомендует Украине сменить тактику, но Киев не прислушивается к советам. Однако в последнюю неделю Киев воздерживался от атак на объекты российской нефтяной промышленности.
Также представители США расходятся во мнении в вопросе того, какую тактику стоить применить Киеву.