Украина и Швеция будут вместе производить оборонную продукцию

Украина и Швеция заключили соглашение о взаимном производстве оборонной продукции на территориях обеих стран. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, подписанный документ создает необходимую базу для реализации совместных оборонно-промышленных проектов и координации усилий в этой области.

«Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран… Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Ранее, в начале июля, представитель шведского оборонного ведомства Пол Йонсон уже анонсировал возможность такого партнерства, отмечая, что украинский военно-промышленный комплекс получит доступ к производственным мощностям на территории Швеции.

Соглашение было официально оформлено во время визита главы Министерства обороны Швеции на Украину. Украина и Швеция углубят технологическое сотрудничество в военной сфере, включая авиацию. Кроме того, Швеция предоставит Украине самолеты радиолокационной разведки и управления ACS 890.